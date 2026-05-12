Projeto Dracena em Ação 2026 busca impulsionar o empreendedorismo e estimular o desenvolvimento econômico da cidade

O município de Dracena deu início, oficialmente, ao Projeto Dracena em Ação 2026 durante cerimônia realizada na noite da última terça-feira (5), no auditório da Fundec. A iniciativa reúne forças do poder público e de entidades representativas do setor produtivo com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo, fortalecer empresas locais e estimular o desenvolvimento econômico da cidade ao longo do ano.

O lançamento contou com a presença de representantes da Prefeitura de Dracena, Câmara Municipal, Fundec, Sindicato Rural, Associação de Produtores Rurais, Associação Comercial e Empresarial e Sebrae, reforçando a união entre instituições públicas e privadas em torno de ações voltadas ao crescimento econômico e à geração de oportunidades.

Durante a apresentação do projeto, os organizadores destacaram que diversas atividades serão realizadas entre os meses de junho e dezembro, envolvendo empresários, microempreendedores e demais interessados em aprimorar a gestão de seus negócios. A proposta inclui consultorias, capacitações, treinamentos e ações de incentivo à inovação e à competitividade empresarial.

Um dos destaques da programação será a realização do curso Empretec, reconhecido nacionalmente pelo desenvolvimento de características empreendedoras. Nesta edição, o treinamento contará com 20 vagas e será realizado entre os dias 15 e 19 de junho. Segundo os organizadores, as inscrições serão custeadas pela Prefeitura, ampliando o acesso dos empreendedores locais à capacitação.

A apresentação das consultorias e ações previstas ficou sob responsabilidade de Selma Luz, representante do Sebrae, que detalhou os serviços de orientação e acompanhamento que estarão disponíveis aos participantes ao longo do projeto.

De acordo com os organizadores, o Projeto Dracena em Ação 2026 busca promover o fortalecimento do empreendedorismo local, melhorar a competitividade das empresas participantes e contribuir para o aumento do faturamento dos negócios envolvidos. Além disso, a iniciativa pretende estimular o crescimento da economia do município e ampliar as conexões entre o poder público, entidades e o ecossistema empresarial da cidade.

A expectativa é de que as ações desenvolvidas ao longo dos próximos meses gerem impactos positivos tanto para os empreendedores quanto para o desenvolvimento econômico de Dracena, incentivando a inovação, a qualificação profissional e a criação de novas oportunidades de negócios.

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