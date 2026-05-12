LUCÉLIA: Prefeitura recebe do Governo Federal micro ônibus para transporte de pacientes

A Prefeitura de Lucélia recebeu do Governo Federal no final do mês de abril um novo micro ônibus destinado exclusivamente ao transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico em outras localidades. O veículo foi conquistado por meio do programa federal “Agora Tem Especialistas” e representa um importante avanço na qualidade do serviço oferecido à população.

O novo micro ônibus foi entregue em Presidente Prudente em solenidade que contou com o vice-presidente da Republica Geraldo Alckimin e do ministro da Saúde Alexandre Padilha. Representando a Prefeitura, foram receber o veículo, o vice-prefeito Valdecir e o secretário municipal de Saúde Laércio.

O micro ônibus tem capacidade para transportar até 29 pacientes e é equipado com ar-condicionado e internet wifi, proporcionando mais conforto durante o trajeto. A iniciativa contribui para tornar o deslocamento mais humanizado, especialmente para pessoas em situação de fragilidade de saúde.

Foi destacado pelo vice-prefeito a relevância da conquista para o município, lembrando que Lucélia está entre as 33 cidades do Estado de São Paulo contempladas com o veículo. Segundo ele, a chegada do novo ônibus reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde.

Além do ganho em conforto e segurança, o novo equipamento também trará mais eficiência à logística do transporte. Antes, eram necessários diversos veículos e motoristas para atender à demanda. Com o novo micro ônibus, será possível otimizar o serviço, reduzindo custos e garantindo mais agilidade no atendimento aos pacientes.

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