ADAMANTINA: Lar Cristão recebe R$ 150 mil de repasse de convênio da Prefeitura

A Prefeitura de Adamantina realizou o repasse de R$ 150 mil ao Lar Cristão de Adamantina, por meio de convênio firmado com a entidade, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas no município. O recurso, oriundo do Governo Federal por meio de emenda parlamentar da deputada federal Renata Abreu, será destinado à Gestão da Proteção Social Básica, atendendo ao plano de trabalho apresentado pela instituição.

A entrega do repasse contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, do presidente da entidade, Sebastião Luiz Torturelo, além de representantes do Lar Cristão e do poder público municipal.

O investimento será utilizado na adequação da infraestrutura da instituição, especialmente na implantação de medidas de segurança contra incêndio, garantindo melhores condições de proteção, acolhimento e integridade física às crianças e adolescentes atendidos, em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

O Lar Cristão de Adamantina desempenha um importante papel social no município, atuando diretamente no atendimento de 70 crianças e adolescentes. A entidade executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na faixa etária de 4 a 12 anos, oferecendo atividades complementares à escola, reforço educacional, acompanhamento pedagógico, alimentação e ações voltadas à capacitação para o trabalho, contribuindo para o desenvolvimento social, educacional e humano dos atendidos.

Além de funcionar como espaço de acolhimento e proteção, a instituição representa uma importante ferramenta de prevenção à vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades, orientação e um ambiente seguro para crianças e famílias.

A Administração Municipal destaca a relevância do trabalho desenvolvido pelo Lar Cristão, reconhecendo a dedicação da diretoria, colaboradores e voluntários que atuam diariamente na manutenção dos projetos e no cuidado com os atendidos.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com as entidades do terceiro setor, valorizando instituições que contribuem diretamente para o fortalecimento da rede de proteção social e para a promoção da cidadania.

A população também pode colaborar com a entidade. Interessados em conhecer o trabalho desenvolvido podem visitar o Lar Cristão de segunda a sexta-feira. Já aqueles que desejarem atuar como voluntários ou contribuir com as ações da instituição podem entrar em contato pelo telefone (18) 3521-1661.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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