PACAEMBU: Polícia Civil incinera cerca de 350 kg de droga

Na manhã desta terça (12), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Pacaembu, procedeu à incineração de drogas apreendidas em ação das forças de segurança. O ato de polícia judiciária ocorreu em uma empresa do município de Flórida Paulista, sendo os entorpecentes destruídos por meio da queima em fornalha de alta temperatura.
A Incineração de drogas é um ato de polícia judiciária onde após as apreensões pelas forças de segurança, as drogas são periciadas para a instrução do processo para depois, mediante autorização judicial, serem destruídas. No total foram destruídos 306 quilos de maconha. A ação contou com aparato de segurança da Polícia Civil e acompanhamento do Ministério Público, Vigilância Sanitária e Polícia Científica.
A Polícia Civil orienta que qualquer cidadão pode ajudar no combate às drogas, podendo efetuar denúncias na Delegacia mais próxima de sua residência ou de forma anônima por meio do telefone 197. (Por: Polícia Civil)
A Polícia Civil orienta que qualquer cidadão pode ajudar no combate às drogas, podendo efetuar denúncias na Delegacia mais próxima de sua residência ou de forma anônima por meio do telefone 197. (Por: Polícia Civil)