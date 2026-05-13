ADAMANTINA: Reunião da ADNAP e prefeito com assessor parlamentar busca reforçar por recursos para a causa animal

No dia 4 de maio, a Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP) promoveu uma reunião considerada produtiva e estratégica para o fortalecimento de políticas voltadas à causa animal no município de Adamantina. O encontro contou com a presença do assessor parlamentar Wesley, representando o deputado estadual Rafael Saraiva, além do prefeito José Tiveron e da presidente da ADNAP, Vilma Guelsi.

A principal pauta discutida durante a reunião foi a solicitação de recursos financeiros destinados ao fortalecimento de ações e políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar animal no município. A iniciativa busca ampliar a estrutura já existente, possibilitando melhorias no atendimento, acolhimento e cuidado com animais em situação de vulnerabilidade.

Durante o encontro, o assessor Wesley destacou a importância do diálogo entre entidades da sociedade civil e o poder público, reforçando a disposição do gabinete do deputado Rafael Saraiva em analisar demandas e contribuir com iniciativas que promovam avanços concretos na área. O parlamentar, reconhecido por sua atuação em defesa da causa animal na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem apoiado projetos e ações que visam ampliar a proteção e garantir melhores condições para os animais.

O prefeito José Tiveron ressaltou que a atual administração municipal tem dado atenção especial à causa animal, reconhecendo a relevância do tema tanto do ponto de vista social quanto de saúde pública. Segundo ele, parcerias com entidades organizadas, como a ADNAP, são fundamentais para viabilizar projetos e buscar recursos que tragam benefícios efetivos à população e aos animais.

Já a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, destacou o compromisso da associação em atuar de forma contínua e responsável em prol da região.

A expectativa, a partir do encontro, é de que novas tratativas sejam realizadas e que a solicitação de recursos avance, possibilitando a implementação de medidas concretas que fortaleçam a causa animal em Adamantina e região.

Por Folha Regional Adamantina

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