FAI investe em tecnologia de ponta e adquire novos equipamentos para a Fisioclínica

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou a aquisição de novos equipamentos de alta tecnologia para a Fisioclínica, que neste ano já realizou quase 3.500 atendimentos.

A iniciativa visa à modernização do ensino e das práticas de estágio dos alunos do curso de Fisioterapia, aprimorando a qualidade da formação acadêmica.

O destaque é a Esteira Neurofuncional i9, considerada uma das soluções mais avançadas na reabilitação de pacientes neurológicos, além de um conjunto completo de aparelhos de Pilates, que inclui o Reformer, Cadillac, Chair e Barrel.

A nova esteira neurofuncional permitirá que os alunos vivenciem e aprendam novas tecnologias para o suporte especializado para pacientes com comprometimentos motores severos, otimizando o processo de retomada da marcha e equilíbrio. Já os aparelhos de Pilates estão sendo integrados progressivamente à rotina de atendimento dos pacientes assistidos na Fisioclínica.

A coordenadora do curso de Fisioterapia, Prof.ª Dra. Leandra Navarro Benatti, destaca a importância da conquista. ” A chegada desses equipamentos representa um salto técnico para o ensino, pesquisa e extensão. A esteira i9 oferece precisão técnica para a reabilitação neurológica, enquanto os aparelhos de Pilates consistem em recursos mecanoterapêuticos que integram a prática fisioterapêutica dos alunos, essencial para exercícios de fortalecimento, mobilidade, flexibilidade e consciência postural dos pacientes em processo de reabilitação na clínica escola”, afirma.

Para o reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a modernização da infraestrutura reflete o compromisso da FAI com a excelência no ensino e no serviço à população. “Nosso objetivo é garantir que o aluno tenha contato com o que há de mais moderno no mercado de trabalho e que o paciente de Adamantina e região receba um tratamento de referência, com tecnologia de ponta e suporte humanizado”, destaca o reitor.

Por Jéssica Nakadaira