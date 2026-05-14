Motorista morre após batida entre carros na BR-153

Um motorista morreu ao bater o carro contra outro automóvel na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na noite de quarta-feira (13), em Onda Verde (SP). A filha dele, que estava no banco do passageiro, não ficou ferida.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista chegou a ser socorrido em estado grave e levado para o hospital, mas não resistiu. No outro carro, um casal de idosos e o neto foram socorridos e levados ao pronto-socorro de Onda Verde.
O estado de saúde dos feridos não foi divulgado. A pista foi totalmente liberada às 22h15. As causas da batida são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Divulgação