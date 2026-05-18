Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas mortas e uma criança de 3 anos fica gravemente ferida

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto vitimou quatro pessoas na noite deste domingo (17) na Rua Porto Alegre, no distrito de Campinal, próximo ao parque O Figueiral, em Presidente Epitácio. Devido ao impacto, um homem, de 60 anos, e uma mulher, de 48 anos, morreram e uma criança, de 2 anos, ficou gravemente ferida.

De acordo com a Polícia Militar, o carro era ocupado por cinco pessoas e o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento em que houve a batida na traseira da motocicleta, que era ocupada por três pessoas, sendo que a criança estava entre o homem e a mulher.

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Segundo os policiais, o homem e a mulher não eram um casal.

O motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor.

Ele foi ouvido e liberado.

Ainda de acordo com os militares, o homem morreu no local.

Já a mulher foi socorrida ainda em vida e encaminhada à Santa Casa de Misericódia, em Presidente Epitácio, mas não resitiu e morreu no hospital.

A criança também foi socorrida à Santa Casa de Misericórdia, com traumatismo craniano e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a unidade em Presidente Prudente.

POR: Ifronteira

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