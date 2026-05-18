LUCÉLIA: Defesa Civil mobilizou equipes para a execução de serviços emergenciais

A forte tempestade que atingiu o município na noite da última sexta-feira (16) mobilizou equipes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da Prefeitura de Lucélia durante todo o domingo (17) para a realização de ações emergenciais em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos tiveram como foco a limpeza urbana, desobstrução de vias e locais alagados, além da mitigação de riscos provocados pelos impactos do evento climático.

De acordo com a Defesa Civil, a tempestade foi classificada com grau de severidade e perigo potencial, sendo acompanhada por intensa queda de granizo, fortes chuvas e rajadas de vento de elevada intensidade. As condições climáticas adversas causaram transtornos em diversos pontos do município, exigindo resposta imediata das equipes operacionais.

Entre as ocorrências registradas estão diversas quedas de árvores, pontos isolados de alagamento e o destelhamento de três imóveis. Equipes técnicas realizaram vistorias in loco para avaliar os danos e identificar áreas que demandavam maior atenção e intervenção emergencial.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, as medidas adotadas tiveram caráter preventivo e emergencial, visando garantir a segurança da população, reduzir os impactos causados pela tempestade e restabelecer a normalidade nos locais afetados. Durante os trabalhos, foram executados serviços de remoção de resíduos, limpeza de vias públicas e desobstrução de áreas atingidas pelas enxurradas.

A atuação rápida das equipes buscou evitar novos riscos à coletividade, principalmente em locais com possibilidade de novos alagamentos ou quedas de árvores comprometidas pela força dos ventos. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a redobrar os cuidados em períodos de instabilidade, evitando áreas de risco e acionando os órgãos competentes em situações de emergência.

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