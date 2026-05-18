Mulher de detento é flagrada com droga no corpo ao tentar entrar na Penitenciária de Lucélia

A mulher de um detento alojado na Penitenciária de Lucélia foi surpreendida no domingo (17) com uma porção de entorpecente quando tentava entrar na unidade em dia de visita.



Durante inspeção por meio do escâner corporal, Policiais Penais constataram imagem irregular na região pélvica.



Ao ser questionada ela confirmou de forma voluntária, que levava material ilícito escondido no seu corpo. Ela entregou um invólucro que estava introduzido em suas partes íntimas.



O objeto continha porção de erva esverdeada aparentando ser maconha e pesou 148 gramas. O material foi apreendido e com apoio da Polícia Militar a visitante foi encaminhada ao Plantão da Polícia Civil. (Por: SAP)



