Polícia Penal impede entrada de droga na Penitenciária de Junqueirópolis

Uma visitante foi flagrada no domingo (17) com uma porção de droga quando tentava entrar na Penitenciária de Junqueirópolis. Por meio do escâner corporal, Policiais Penais identificaram objeto irregular no corpo da mulher.
Ao ser indagada acerca da anomalia visualizada, ela acabou confessando de forma espontânea, que levava entorpecente no seu corpo e entregou um invólucro contendo uma substância esverdeada, com características de maconha.
Diante da constatação do ilícito, a visitante foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as providências cabíveis. (Por: SAP)