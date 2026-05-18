MARIÁPOLIS: Família procura por mulher que saiu em carro e desapareceu

Uma mulher de 25 anos está desaparecida desde a manhã de domingo em Mariápolis. Trata-se de Amanda Cristina de Oliveira.
De acordo com familiares, Amanda saiu pela manhã em um Chevrolet Omega de cor vinho e, desde então, não manteve mais contato com a família.
Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Mariápolis, e familiares seguem em busca de informações que possam ajudar a localizá-la.
ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS
https://chat.whatsapp.com/FBTVMS67xkwGMN3SJR2WRB
Amanda residia anteriormente em Adamantina, mas atualmente mora em Mariápolis com o marido e os filhos.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Amanda seja repassada pelo telefone: (18) 99737-9666. (Por: Redação)