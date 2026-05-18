MARIÁPOLIS: Família procura por mulher que saiu em carro e desapareceu

Uma mulher de 25 anos está desaparecida desde a manhã de domingo em Mariápolis. Trata-se de Amanda Cristina de Oliveira.

De acordo com familiares, Amanda saiu pela manhã em um Chevrolet Omega de cor vinho e, desde então, não manteve mais contato com a família.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Mariápolis, e familiares seguem em busca de informações que possam ajudar a localizá-la.

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Amanda residia anteriormente em Adamantina, mas atualmente mora em Mariápolis com o marido e os filhos.