FLÓRIDA: Instalados 16 aparelhos de ar-condicionado no Lar dos Idosos

O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Flórida Paulista, concluiu a instalação de 16 aparelhos de ar-condicionado em todos os cômodos da instituição, proporcionando mais conforto, bem-estar e qualidade de vida aos idosos atendidos.

A climatização dos ambientes representa um importante avanço na estrutura da entidade, especialmente durante os períodos de altas temperaturas, oferecendo melhores condições tanto para os moradores quanto para os colaboradores que atuam diariamente no local.

O investimento total na aquisição dos equipamentos foi de R$ 37.900,00. Os aparelhos foram comprados com recursos destinados pelo Tribunal de Justiça, por meio do Fórum de Flórida Paulista.

Já os custos com instalação e materiais, no valor de R$ 18.602,00, foram custeados através de recursos arrecadados em um leilão beneficente realizado em prol da instituição.

O projeto de climatização foi desenvolvido pela administradora e coordenadora da entidade, Sueli Santos, com apoio da diretoria do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo.

Com a conclusão da instalação dos aparelhos, a instituição passa a contar com ambientes mais adequados, acolhedores e confortáveis, garantindo melhores condições de atendimento e convivência aos idosos.

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