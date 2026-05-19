OSVALDO CRUZ: Vereadores votam pelo arquivamento de CEI que investigava reforma do Estádio Municipal

Os vereadores Adenilson Aparecido Barbosa, conhecido como “Exclusivo” (PDT), e João Barbosa de Souza, o “João da Água” (PSB), votaram pelo arquivamento da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investigava a reforma e manutenção do Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val, o Brenão, em Osvaldo Cruz. O relator da comissão, vereador Luiz Antônio Gumiero (PSDB), votou pela continuidade das investigações.

A votação ocorreu durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no último dia 4 de maio.

Com o arquivamento, o Legislativo encerrou a fiscalização sobre possíveis irregularidades técnicas, administrativas e financeiras relacionadas à obra, que se arrasta desde 2023. O relatório final da CEI nº 03/2025 recomendava o encaminhamento integral do material ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas, além da continuidade de diligências, oitivas e análises técnicas.

Entre as situações apontadas no parecer estão vícios construtivos, infiltrações severas nos vestuários reformados, falhas graves de impermeabilização, deterioração estrutural e setores interditados. O documento descreve o estádio como “referência de abandono” e menci-ona possível má gestão de recursos públicos.

A própria CEI reconhece que o município já responde à Ação Civil Pública nº 1002380-92.2018.8.26.0407, movida pelo Ministério Público, com condenação para regularização do estádio e prazo estendido até fevereiro de 2027.

Com o encerramento político da comissão, ficam interrompidas novas oitivas, convocações de engenheiros, requisições de perícias técnicas e análise de notas fiscais e pagamentos relacionados à obra.

Por Márcio Barreto

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