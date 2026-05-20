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quarta-feira, maio 20
Cidades

Adamantina conquista 13ª colocação entre os municípios com melhor qualidade de vida do Brasil em ranking do IPS 2026

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Adamantina está entre os municípios brasileiros com melhor qualidade de vida, segundo o ranking do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com outras organizações nacionais e internacionais.

O município da Nova Alta Paulista aparece na 13ª colocação nacional, alcançando 70,97 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. O resultado representa avanço em relação ao levantamento anterior, quando Adamantina ocupava a 17ª posição, com 69,19 pontos.

O desempenho alcançado reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a melhoria contínua da qualidade de vida da população, por meio de investimentos em áreas essenciais, gestão transparente, planejamento e trabalho permanente voltado ao desenvolvimento do município.

A administração municipal vem priorizando ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, inclusão social e valorização dos espaços públicos, buscando oferecer melhores condições de vida para os moradores e fortalecer o crescimento sustentável da cidade.

O prefeito de Adamantina – José Carlos Martins Tiveron, destacou; “Estar entre os municípios com melhor qualidade de vida do Brasil é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento não representa apenas uma posição em um ranking, mas a percepção real de quem vive em Adamantina e encontra aqui uma cidade acolhedora, organizada, humana e construída com o esforço de muitas gerações. É o resultado do trabalho sério, do compromisso com as pessoas e do amor que cada adamantinense tem por esta terra. Seguiremos trabalhando para que Adamantina continue avançando, preservando sua história, valorizando sua gente e construindo um futuro cada vez melhor para todos”.

O IPS Brasil avalia os 5.570 municípios do país por meio de indicadores sociais e ambientais que medem diretamente a qualidade de vida da população. O estudo considera aspectos ligados à saúde, educação, saneamento básico, segurança, habitação, inclusão social, acesso à informação, meio ambiente e oportunidades.

Diferentemente de indicadores econômicos tradicionais, como o Produto Interno Bruto (PIB), o IPS busca medir se o desenvolvimento econômico realmente se traduz em bem-estar para as pessoas.

Entre os destaques nacionais do ranking de 2026, Gavião Peixoto (SP) aparece novamente na liderança pelo terceiro ano consecutivo, com 73,10 pontos. Adamantina integra a lista dos 20 melhores municípios brasileiros ao lado de cidades como Jundiaí, Curitiba, Maringá, Ribeirão Preto e Araraquara.

Confira os 20 municípios mais bem colocados no IPS Brasil 2026:

1.Gavião Peixoto (SP) — 73,10
2.Jundiaí (SP) — 71,80
3.Osvaldo Cruz (SP) — 71,76
4.Pompéia (SP) — 71,76
5.Curitiba (PR) — 71,29
6.Nova Lima (MG) — 71,22
7.Gabriel Monteiro (SP) — 71,16
8.Cornélio Procópio (PR) — 71,16
9.Luzerna (SC) — 71,10
10.Itupeva (SP) — 71,08
11.Rafard (SP) — 71,08
12.Presidente Lucena (RS) — 71,05
13.Adamantina (SP) — 70,97
14.Maringá (PR) — 70,87
15.Alto Alegre (RS) — 70,86
16.Ribeirão Preto (SP) — 70,80
17.Brasília (DF) — 70,73
18.Barra Bonita (SP) — 70,71
19.Araraquara (SP) — 70,70
20.Águas de São Pedro (SP) — 70,66

O levantamento aponta ainda que as desigualdades regionais continuam evidentes no país. Das 20 cidades mais bem colocadas, 18 estão nas regiões Sul e Sudeste. Já entre os piores desempenhos, 19 municípios pertencem às regiões Norte e Nordeste.

A metodologia do IPS Brasil utiliza dados públicos de instituições oficiais e órgãos de pesquisa, incluindo DataSUS, IBGE, Inep, MapBiomas, CadÚnico, Conselho Nacional de Justiça e Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

A nota média nacional em 2026 foi de 63,40 pontos, apresentando crescimento discreto em comparação aos anos anteriores. Segundo os organizadores do estudo, a maioria dos municípios brasileiros registrou pequenas evoluções no índice.

Com o novo resultado, Adamantina reforça sua posição entre os municípios brasileiros com melhores indicadores de desenvolvimento social, qualidade de vida e bem-estar da população, reflexo do empenho da administração municipal em construir uma cidade cada vez mais estruturada, acolhedora e preparada para o futuro.

 

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

 

 

 

 

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