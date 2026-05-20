JUNQUEIRÓPOLIS: Basquete estreia com duas vitórias na Liga do Oeste Paulista

A equipe adulta de basquete de Junqueirópolis estreou com o pé direito na Liga de Basquete da região do Oeste Paulista. Na rodada de abertura, realizada neste sábado (16), no município de Dracena, o time conquistou duas importantes vitórias e mostrou a força de um elenco totalmente formado por atletas da própria cidade.

Junqueirópolis abriu a competição com os seguintes resultados:

Junqueirópolis 77 x 50 Dracena

Junqueirópolis 62 x 52 Parapuã

O grande destaque das partidas foi o atleta Victor Emanuel, o “Vitão”, que teve atuação decisiva e comandou a equipe nas duas vitórias, demonstrando liderança e grande desempenho dentro de quadra.

O bom momento vivido pelo basquete junqueiropolense é fruto de um trabalho sólido e contínuo desenvolvido desde 2013 pelo técnico Vagner Cavalcante. Ao longo dos anos, o projeto fortaleceu as categorias de base, revelou talentos e consolidou um grupo unido dentro e fora das quadras.

A conexão construída através do esporte é um dos diferenciais da equipe. Muitos atletas iniciaram juntos ainda nas categorias de formação e seguem competindo lado a lado até hoje, unindo experiência, amizade e alto nível técnico após mais de uma década de convivência esportiva.

A equipe também agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Comissão Municipal de Esportes, que oferecem suporte e estrutura para o desenvolvimento do basquete no município.

O agradecimento especial foi direcionado ao prefeito Neto Furini, à diretora municipal de Educação, Maria Edna Bonancim, e ao desportista Cido do Judô, pelo incentivo constante ao esporte local.

Por Vagner Cavalcante / Foto: Divulgação

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