JUNQUEIRÓPOLIS: Atletas se destacam em provas de 5K na região

Os atletas de Junqueirópolis voltaram a ganhar destaque nas competições regionais de corrida de 5 quilômetros, representando com excelência as escolas do município e demonstrando talento, dedicação e espírito esportivo.

Pela Escola Estadual Geraldo Pecoraro, sob orientação da professora Cineide Miranda, os atletas Diogo de Aguiar, Pedro Ryan e Miguel Henrique tiveram ótimo desempenho nas disputas, levando o nome de Junqueirópolis às primeiras colocações e reforçando a força do atletismo escolar da cidade.

Já pela Escola Idene, os professores Geovene “Gasolina” e Vagner acompanharam os atletas em mais uma importante participação regional. O grande destaque ficou para Adroaldo Augusto, que conquistou o título de tricampeão nas provas de 5K, consolidando-se como um dos principais nomes da modalidade na região.

Os treinamentos das equipes contam ainda com o importante trabalho dos treinadores Zé Correia e Carina Correia, que vêm desempenhando papel fundamental na preparação e evolução dos atletas junqueiropolenses.

Os resultados reforçam o crescimento do atletismo em Junqueirópolis e evidenciam o empenho dos estudantes, professores e treinadores no incentivo ao esporte e à formação de novos talentos.

Por Portal Fernando Ramos

.