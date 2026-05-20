Bicicleta furtada em escola de Flórida Paulista é recuperada em Adamantina

Menor havia saído da Fundação Casa há cerca de 15 dias



Um adolescente de 15 anos, que havia deixado a Fundação Casa há cerca de 15 dias, voltou a se envolver em ato infracional e acabou apreendido nesta terça-feira (20), após confessar o furto de uma bicicleta ocorrido em Flórida Paulista. A localização do menor e da bicicleta aconteceu em Adamantina.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou à equipe que a bicicleta do filho havia sido furtada na segunda-feira, dia 18 de maio, no estacionamento da Escola Pércio, em Flórida Paulista. Após receber informações sobre quem seria o autor do furto, a vítima descobriu que o adolescente morava nas proximidades do Campo do Marroco, em Adamantina.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e localizaram o menor na Rua Syrlene Rodrigues de Castro. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Inicialmente, o adolescente negou participação no crime, porém, após ser novamente questionado, confessou o furto.

De acordo com a PM, o menor revelou que a bicicleta estava escondida em sua residência. A equipe acompanhou o adolescente até o imóvel, onde o objeto foi localizado nos fundos da casa. Conforme os policiais, a bicicleta já havia tido a cor e outras características alteradas, numa tentativa de dificultar o reconhecimento.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde foi registrado ato infracional de esclarecimento de furto. A bicicleta foi apreendida e posteriormente devolvida ao proprietário.