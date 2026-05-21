FLÓRIDA: Atleta conquista o 2º lugar em Campeonato Interestadual de Capoeira

A atleta Peninha, de Flórida Paulista, conquistou o 2º lugar no Campeonato Interestadual de Capoeira realizado na cidade de Taciba. O resultado foi comemorado por familiares, amigos e integrantes da equipe de capoeira.

Aluna da graduada Fênix e do mestre Caculé, Peninha representou o município na competição e garantiu destaque entre os participantes do evento esportivo.

A conquista reforça a dedicação da atleta aos treinamentos e também evidencia a força da capoeira no esporte regional. Nas redes sociais, a participação da jovem foi bastante elogiada por moradores e integrantes da modalidade.