Autores rendem funcionária, amarram família e roubam carro e dinheiro de casa em Presidente Prudente

A Polícia Civil investiga um roubo a uma residência ocorrido nesta quarta-feira (20), na Vila Formosa, em Presidente Prudente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi até o local dos fatos e fizeram contato com as vítimas, que disseram que três homens teriam rendido a empregada doméstica do casal, no momento em que ela chegava para trabalhar.

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Em seguida, amarraram todos e fugiram levando:

o carro do casal;

R$ 5.800;

três alianças;

uma coroa em pérolas;

várias transferências bancárias, as quais as vítimas não souberam dizer os valores;

bijuterias; e

dois celulares.

Ainda conforme o relato do casal, os homens obrigaram a realizar diversos PIX durante a ação.

Posteriormente, o carro utilizado pelos envolvidos foi localizado.

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Segundo a Polícia Civil, foram quatro autores, sendo que três teriam entrado na casa das vítimas e outro ficado no interior do carro, o qual foi localizado abandonado na Rua dos Crisântemos, na Cecap.

O veículo das vítimas foi localizado abandonado na Rua Josuel Pereira da Silva, em frente ao condomínio Gramado, em Álvares Machado.

A Polícia Civil segue investigando o caso. (Por: Ifronteira)

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