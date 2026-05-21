DRACENA: Corpo de Bombeiros celebra 48 anos de história e dedicação à população

Nesta quarta-feira, 20 de maio, o Corpo de Bombeiros de Dracena celebra 48 anos de instalação da corporação no município, reforçando uma trajetória marcada pela coragem, compromisso e importantes serviços prestados à população da Nova Alta Paulista.

O Posto de Bombeiros de Dracena foi oficialmente inaugurado em 20 de maio de 1978, resultado da Lei Estadual nº 687/1975 e da Lei Municipal nº 1.219/1977, durante a administração do então prefeito Paulo Tahara. Atualmente, o município é administrado pelo prefeito Geni Lobo.

Ao longo das décadas, a unidade se consolidou como referência regional no atendimento de ocorrências, atuando em incêndios, salvamentos, acidentes de trânsito, resgates e ações preventivas, desempenhando papel fundamental na proteção da comunidade.

Um dos grandes marcos da história da corporação aconteceu em 1989, quando a unidade passou a sediar o 3º Subgrupamento de Incêndio, vinculado ao 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente/SP, ampliando ainda mais sua importância para toda a região.

A data também é marcada pelo reconhecimento aos bombeiros militares e profissionais que diariamente dedicam suas vidas ao atendimento e à segurança da população.

Na foto, os bombeiros registram este momento especial em frente ao quartel da corporação: 1º Sargento PM Casarim, 2º Sargento PM Sisarelli, Cabo PM Anderson, Cabo PM Spadacio, Cabo PM Renan, Soldado PM Leonardo, Soldado PM Fáveri e Cabo PM Joyce, sob o comando do Capitão PM Perantoni.

Redação e foto: Jornal Boletim da Hora

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