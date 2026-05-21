PACAEMBU: Atletas conquistam mais três troféus em Corrida de Pedestre em Lucélia

A cidade de Pacaembu voltou a se destacar no cenário esportivo regional durante a realização da Corrida de Pedestre Solidária, promovida no último domingo em Lucélia. O evento reuniu atletas de diversas cidades da região em uma disputa marcada pelo alto nível técnico, espírito esportivo e incentivo à prática da corrida de rua.

Com percurso de 5 quilômetros, a competição contou com grande participação de corredores amadores e experientes, proporcionando disputas acirradas em várias categorias. Reforçando a credibilidade e a qualidade da organização, a prova teve supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo, garantindo segurança, estrutura e confiabilidade aos participantes.

Mais uma vez, os atletas de Pacaembu representaram a “Cidade Paraíso” com muita determinação, garra e excelentes resultados, levando o nome do município ao pódio em diferentes categorias.

A atleta Zelma confirmou seu excelente momento nas competições regionais ao conquistar o 4º lugar na classificação geral, demonstrando resistência, preparo físico e regularidade, além de garantir mais um troféu para sua trajetória esportiva.

Outro destaque foi o atleta Edivaldo Rodrigues, que realizou uma grande prova e conquistou o 2º lugar em sua categoria, também subindo ao pódio e trazendo troféu para Pacaembu.

Já o atleta Ricardo mostrou superação e dedicação durante todo o percurso, alcançando o 5º lugar em sua categoria e garantindo mais uma importante conquista para a delegação pacaembuense.

A participação dos atletas evidencia o crescimento da corrida de rua na região e o comprometimento dos representantes de Pacaembu com o esporte. Além dos resultados, eventos como a Corrida Solidária fortalecem valores como disciplina, amizade, saúde e espírito de equipe.

Os atletas receberam reconhecimento pelo empenho e pela forma positiva como representaram o município em mais uma importante competição regional. Cada medalha e cada troféu conquistado simbolizam não apenas desempenho esportivo, mas também dedicação, persistência e amor dos atletas pacaembuenses pela corrida de rua.

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