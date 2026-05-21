Evento do curso de Psicologia da FAI e Rede Promover Vida destaca a importância das redes de apoio e da promoção da vida

O curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e em parceria com a Rede Promover Vida, realizou nos dias 18 e 19 de maio o evento “Saúde mental em conexão: fortalecendo redes, construindo cuidados”.

A iniciativa foi marcada pelo sucesso de organização, participação e público, reunindo especialistas, estudantes e a comunidade em dois dias de intensas trocas de conhecimento, reflexões e construção coletiva.

O evento englobou o 15º Encontro para uma Cultura de Paz de Adamantina e o 10º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio, sendo um importante espaço de debate sobre o fortalecimento das redes de apoio e a prevenção de violências.

As atividades aconteceram no Câmpus II, com uma programação diversificada. Na noite de segunda-feira (18), o foco esteve na conscientização sobre a luta antimanicomial, com apresentações culturais, exibição de documentários e mesa-redonda sobre o sofrimento psíquico no trabalho.

Já na terça-feira (19), as atividades se estenderam pelos três períodos, abordando temas como manejo de crises, cuidados com pessoas enlutadas por suicídio e os impactos das mídias sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Um dos destaques do evento foi a exposição “Existir, resistir, pertencer: olhares de subjetivação”, instalada no hall do anfiteatro. Organizada na disciplina da Prof.ª Dra. Evelyn Biasi, a mostra apresentou trabalhos desenvolvidos a partir da temática do sujeito contemporâneo e dos processos de subjetivação.

Os alunos pesquisaram e trouxeram reflexões sobre diversidade e diferentes modos de subjetivação, resultando em produções que chamaram a atenção e encantaram o público que passou pelo local, ampliando o olhar dos visitantes sobre as múltiplas formas de existir e se constituir como sujeito na contemporaneidade.

Gratuito, o evento teve como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento sobre a promoção da vida e estimular a ampliação de ações de cuidado nos âmbitos familiar, comunitário e nos serviços públicos e privados.

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, ressalta que o evento foi pensado de forma ampla e integrada. “As atividades foram pensadas com carinho para discutir questões da saúde mental de maneira abrangente. Integramos diversos temas para construirmos novos saberes a partir não só da teoria, mas também das práticas”, destacou.

Por Jéssica Nakadaira

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