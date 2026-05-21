Esquadrilha Fox se apresenta pela primeira vez em feira de aviação na região

Para o piloto, voar no interior paulista tem um significado especial. Morador do Distrito Federal (DF), mas natural de Itapeva (SP), Bianchi diz que sempre fica feliz em retornar à região.

“Voltar para São Paulo é sempre uma alegria. O interior, então, mais ainda. Eu sempre digo que o interior de São Paulo é o melhor país do mundo”, afirmou.

Interação e apresentação