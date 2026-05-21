Esquadrilha Fox se apresenta pela primeira vez em feira de aviação na região

O céu de Regente Feijó (SP) deve ganhar manobras sincronizadas, voos em formação e desenhos feitos com fumaça durante a apresentação da Esquadrilha Fox no evento aéreo da cidade. Formado por ex-pilotos de caça da Força Aérea Brasileira (FAB), o grupo promete um espetáculo coreografado que exige treinamento constante e precisão.
O espetáculo será no domingo (24), a partir das 16h, durante o Aviashow, realizado no Aeródromo José Martins da Silva, localizado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Esta será a primeira vez que a equipe se apresenta na cidade, embora a participação estivesse sendo planejada há alguns anos.
“A gente está namorando esse evento desde 2019. Na época surgiu o convite, mas acabou não acontecendo. Depois veio a Covid-19 e os eventos pararam. Agora retomaram o contato e deu certo para a gente participar”, explicou o piloto Luiz Alberto Pereira Bianchi em entrevista ao g1.
Para o piloto, voar no interior paulista tem um significado especial. Morador do Distrito Federal (DF), mas natural de Itapeva (SP), Bianchi diz que sempre fica feliz em retornar à região.
“Voltar para São Paulo é sempre uma alegria. O interior, então, mais ainda. Eu sempre digo que o interior de São Paulo é o melhor país do mundo”, afirmou.
Interação e apresentação
Bianchi contou que um dos diferenciais da Esquadrilha Fox, que também conta com os aviadores Áttila Filho e Jorge Kersul Filho, é a interação direta com o público durante a apresentação. Entre uma manobra e outra, os pilotos conversam pelo rádio com os espectadores e explicam algumas das acrobacias.
“Durante a subida para a próxima manobra, a gente fala com o público, explica o que vai acontecer e faz algumas dedicatórias”, contou o piloto.
Entre as brincadeiras feitas durante o espetáculo está o tradicional desenho de um coração flechado no céu, dedicado aos casais presentes no evento. “A gente fala: quem ainda não pediu em casamento, aproveite a oportunidade”, disse, em tom bem-humorado.
Mas o céu não fica só no “clima de romance”. Durante a apresentação, o grupo também realiza outras figuras no céu com a ajuda da fumaça produzida pelas aeronaves. Entre os desenhos estão representações inspiradas na Ponte JK e na Catedral de Brasília.
Além disso, a esquadrilha realiza uma sequência de três loopings consecutivos. A manobra, segundo o piloto, é exclusiva do grupo no Brasil.
“A gente faz três loopings seguidos, que chamamos de ‘tesourinha’, porque os aviões ficam virando continuamente”, explicou.
Por Stephanie Fonseca, g1 Presidente Prudente e Região – Foto: Cedida/Esquadrilha Fox
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