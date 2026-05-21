Interdição de viaduto na SP-294 altera acesso entre Osvaldo Cruz e Salmourão a partir desta quinta

Motoristas que utilizam o acesso entre Osvaldo Cruz e municípios da região precisarão redobrar a atenção a partir desta quinta-feira (21). A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia a interdição do viaduto localizado no km 571 da SP-294 — Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no acesso entre Osvaldo Cruz e Salmourão. A intervenção ocorre dentro das obras de duplicação da SP294.

A medida é necessária para viabilizar a implantação de uma nova estrutura que será construída ao lado do dispositivo atual. Segundo a concessionária, a previsão é de que as intervenções permaneçam até o dia 30 de março de 2027.

Com a obra, haverá alterações no fluxo para quem utiliza o local para travessia da rodovia e deslocamento entre cidades da região.

De acordo com a concessionária, os motoristas que seguem pela SP-294 no sentido leste, de Inúbia Paulista para Salmourão, assim como aqueles que saem de Osvaldo Cruz com destino a Salmourão, não poderão utilizar a passagem sobre o viaduto.

Nesses casos, a orientação é seguir até o retorno localizado no km 569 da rodovia, no trevo principal de Osvaldo Cruz, para então acessar novamente o dispositivo em direção a Salmourão.

Também haverá mudanças para os usuários que trafegam pela SPA 571/294 no sentido Salmourão–Osvaldo Cruz ou Salmourão–Parapuã. Com a interdição da passagem pelo viaduto, a alternativa será utilizar o retorno em nível localizado nas proximidades da Penitenciária de Osvaldo Cruz, no km 572 da SP-294.

A Eixo SP informou que o trecho receberá sinalização específica para orientar os condutores durante todo o período de obras. Além das placas indicativas, haverá reforço nas recomendações para redução de velocidade, com o objetivo de preservar a segurança dos usuários e das equipes que atuarão no local.

A concessionária orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e considerarem possível aumento no tempo de viagem durante o período de adaptação às novas rotas.

Por Siga Mais – Foto: Cedida/Eixo SP

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