Três pessoas ficam feridas em acidente próximo de Flora Rica

Um acidente envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), na Rodovia Júlio Budisk, entre os municípios de Flora Rica e Santo Expedito. A colisão aconteceu no km 58,3 da via.

De acordo com informações preliminares, se envolveram no acidente uma Saveiro de Irapuru, uma Fiorino pertencente à empresa Vivo e um Nissan Versa de Flora Rica.



As vítimas foram socorridas por ambulâncias de Flora Rica e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Junqueirópolis. O estado de saúde delas não foi informado até o momento.

