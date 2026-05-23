Ambulância da Prefeitura de Flórida Paulista e moto se envolvem em acidente na SP-294

Um acidente envolvendo uma ambulância e uma motocicleta foi registrado na noite desta sexta-feira (22) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Lucélia.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), a colisão aconteceu por volta das 21h14, no km 586 da rodovia, no sentido oeste.

De acordo com o relato do motorista da ambulância, pertencente a prefeitura de Flórida Paulista, o veículo seguia pela rodovia quando acessou o acostamento e acabou atingindo a traseira de uma motocicleta que estava logo à frente. Com o impacto, o motociclista sofreu queda e ficou imobilizado no acostamento.



A ocorrência mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, Polícia Militar Rodoviária e perícia técnica.

Ainda conforme o registro, o condutor da moto sofreu ferimentos moderados e outras três saíram ilesas.