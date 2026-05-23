Motorista embriagado é preso em flagrante após causar acidente com morte na SP-294

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado, 23 de maio, terminou com a morte do motociclista Vanderlei Cubas, de 39 anos. O fato ocorreu por volta de 1h da manhã no acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no município de Oriente. O motorista do carro envolvido na colisão estava embriagado e foi preso em flagrante.
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, tanto a motocicleta, uma Honda/CG 125 Fan KS, quanto o automóvel, um Renault Logan, trafegavam pela faixa 2 de rolamento no sentido oeste da rodovia. Por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, o carro colidiu violentamente contra a traseira da moto.
Impacto e Socorro
Com a força da batida, Vanderlei e a motocicleta foram arremessados para o acostamento da pista. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro. Já o automóvel ficou totalmente desgovernado, capotou no canteiro lateral e colidiu contra uma cerca às margens da rodovia, onde permaneceu imobilizado.
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Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local, mas puderam apenas constatar o óbito da vítima.
Embriaguez ao Volante
O condutor do carro, um estudante de 22 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi inicialmente encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC) de Marília para atendimento médico. Após ser liberado do hospital, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
Na abordagem, os policiais rodoviários realizaram o teste do bafômetro (etilômetro) no jovem, que aceitou o procedimento.
O resultado apontou o índice de 0,57 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, valor significativamente superior ao limite permitido pela legislação brasileira para a condução de veículos.
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Procedimentos Judiciais
Diante dos fatos, o estudante recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, além de responder por embriaguez ao volante. Ele permaneceu detido no Plantão Policial de Marília e segue à disposição da Justiça, onde aguardará a audiência de custódia.
A Polícia Civil requisitou os trabalhos da perícia técnica, que realizou os levantamentos na cena do acidente na madrugada deste sábado. O corpo da vítima foi removido para exames necroscópico e toxicológico , enquanto os veículos foram retirados da pista e levados para a base operacional da polícia. (Por: Passando a Régua – Foto: Divulgação)
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