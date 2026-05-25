Emprega Prudente oferece mais de 120 vagas em diversas áreas e para diferentes perfis profissionais

Há oportunidades para vários níveis de escolaridade, incluindo vagas para quem busca o primeiro emprego

A semana começa com 129 vagas no Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp).

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Todos os cargos podem ser consultados no Mural de Vagas, disponível no site www.prudentedigital.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Informações sobre o funcionamento do sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, pelo telefone (18) 3399-1100.

Confira todas as vagas disponíveis:

Televendas (13)

Auxiliar de Produção (5) – PCD

Auxiliar de Produção (6)

Representante Comercial (1)

Supervisor(a) de Vendas (2)

Balconista de Farmácia (1)

1° Emprego (6) – Atendente (Estágio)

Operador(a) de Caixa (6)

Arrumador(a) (10)

Estoquista (3)

Recepcionista (4)

Serviços Gerais (5)

Conferente (1)

Ajudante de Carga e Descarga (1)

Nutricionista (2)

Consultor(a) de Vendas (2)

Auxiliar Operacional (2)

Motorista Truck (3)

Vendedor(a) (6)

Motorista (2)

Atendente (4)

Mecânico(a) (1) – Moleiro

Auxiliar Administrativo (4)

Inspetor(a) de Aluno (1)

Ajudante de Motorista (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Auxiliar de Serralheria (4)

Montador de Estrutura Metálica (3)

Oficial de Manutenção Predial (1)

Auxiliar Geral (3) – PCD

Vendedor externo (1)

Tosador(a) (1)

Motorista Toco (1)

Operador(a) de Empilhadeira (1)

Almoxarife (1)

Faturamento (1)

Auxiliar de Logística (2)

Atendimento ao Público (3)

Eletricista Automotivo (2)

Auxiliar de Limpeza (1)

Carpinteiro(a) (1)

Vendedor Automotivo (1)

Servente de Pedreiro (1)

Vendedor Interno (1)

Auxiliar de Lavanderia (1)

Auxiliar de Vendas (1)

Encarregado de Estoque (1)

Atendente de loja (3)

Secretaria de Comunicação (SECOM – PMPP) – Prefeitura de Presidente Prudente

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