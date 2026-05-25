Carro capota no trevo de Junqueirópolis

Um veículo capotou neste domingo (24) no km 637 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao trevo de acesso à Junqueirópolis.

Conforme a Eixo-SP, concessionária que administra a rodovia, o capotamento ocorreu por volta das 16h45, na pista sentido oeste.

O acidente envolveu três pessoas, mas não houve ferimentos.

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Ainda segundo a Eixo-SP, como o veículo ficou imobilizado fora da rodovia, a interdição foi parcial, com liberação total da via por volta das 18h35.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas dispensaram atendimento.



