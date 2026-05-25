FLÓRIDA: Encontro de Casais acontece neste sábado

A Igreja Batista de Flórida Paulista promoverá no próximo dia 30 de maio um grande Encontro de Casais, que promete reunir participantes de diversas cidades da região para uma noite especial de aprendizado, comunhão e fortalecimento dos relacionamentos. O evento acontecerá na Giba Churrascaria, em Flórida Paulista.

O palestrante da noite será o psicólogo Carlos Alberto Rodrigues, da cidade de Presidente Epitácio, profissional com ampla experiência em Terapia de Casais e atendimento clínico voltado aos relacionamentos conjugais. Durante a palestra, serão abordados temas relacionados ao diálogo, convivência, fortalecimento emocional e construção de relacionamentos saudáveis.

Além da palestra, os participantes poderão desfrutar de um delicioso jantar, tendo como prato principal a tradicional Costela Fogo de Chão.

A organização informa que já confirmaram presença casais das cidades de Lucélia, Adamantina, Pacaembu, Ouro Verde, Presidente Epitácio e também muitos moradores de Flórida Paulista.

Os convites podem ser adquiridos com o pastor Aguinaldo, através do WhatsApp (18) 99757-8069, no valor de R$ 130,00 o casal.