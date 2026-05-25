Flora Rica se despede do ex-jogador José Carlos Amaral

Faleceu ontem (24), em Apucarana/PR, o florariquense José Carlos Amaral, filho do saudoso e tradicional casal senhor Romart e a dona Nair, José Carlos e que pertencia a uma das famílias pioneiras de Flora Rica.

Embora estivesse residindo fora do município nos últimos tempos, sua ligação com a terra natal permaneceu intacta através do esporte, das memórias e das amizades duradouras que cultivou ao longo da vida.

Conhecido por sua trajetória marcante e pelo forte vínculo com o esporte local, a partida de José Carlos deixa uma lacuna entre os amigos de infância e os entusiastas do futebol, que se recordam com carinho de sua caminhada e dedicação.

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Ele foi meio-campista e fisioterapeuta. Conhecido por vestir a camisa 10 do Apucarana Atlético Clube (Dragão do Norte), ele integrou a histórica equipe do clube no ano de 1978, atuando sob o comando do técnico João Paulo Reeberg. O ex-atleta ainda retornou à equipe apucaranense em outras três ocasiões, disputando as temporadas de 1980, 1984 e 1985.

Como forma de homenagear suas raízes e atender ao desejo de proximidade com sua comunidade de origem, o corpo de José Carlos Amaral foi transladado para Flora Rica, onde ocorreu o velório e as últimas homenagens de familiares, conterrâneos e amigos.

Após as 15h, a previsão era de que o corpo fosse transferido pra Emilianópolis onde será realizado o sepultamento.



Com informações de Inaldo Nascimento – Foto: Arquivo Pessoal

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