FLÓRIDA: Bradesco anuncia fechamento da agência depois de décadas na cidade

A agência do Bradesco em Flórida Paulista anunciou que encerrará os atendimentos presenciais no município a partir do dia 22 de junho, depois de décadas funcionamento na Cidade Amizade. A informação foi divulgada por meio de um comunicado afixado na porta de entrada da unidade, localizada na Avenida Expedicionários, nº 49, no centro comercial da cidade.

Segundo o aviso, os clientes que precisarem de atendimento presencial deverão procurar a agência de Adamantina. O banco informou ainda que o município continuará contando com correspondentes bancários para alguns serviços.

A decisão deve impactar diretamente a rotina dos moradores de Flórida Paulista, principalmente clientes que dependem de atendimento presencial. Com o fechamento da unidade, será necessário se deslocar por mais de 13 quilômetros até Adamantina para resolver questões bancárias.

Outro ponto que preocupa é o fato de a agência ser responsável pela folha de pagamento da Prefeitura Municipal. A mudança pode gerar dificuldades e transtornos para servidores públicos, especialmente aposentados e pessoas que utilizam frequentemente os serviços presenciais do banco.

O fechamento também levanta preocupação entre comerciantes e moradores, já que a retirada de uma agência bancária pode afetar a movimentação econômica e o acesso da população aos serviços financeiros no município.

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