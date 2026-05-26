SALMOURÃO: Polícia Civil deve investigar onda de Fake News contra a administração municipal

A cidade de Salmourão enfrenta uma onda de fake news. Nas últimas semanas, diversas imagens e thumbnails com informações falsas sobre setores e pessoas ligadas à administração municipal começaram a circular em grupos de WhatsApp, gerando preocupação entre servidores e integrantes do governo local.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil deverá instaurar um inquérito para apurar os fatos e identificar os responsáveis pela disseminação do conteúdo. Várias pessoas ligadas à administração já registraram boletins de ocorrência, pedindo investigação formal.

ASPECTOS LEGAIS

Segundo a legislação brasileira, compartilhar e espalhar fake news pode configurar crime previsto no Código Penal. Dependendo do teor das informações, os envolvidos podem responder por crimes contra a honra, falsa comunicação e até incitação.

REAÇÃO DA PREFEITA

A prefeita Sônia Gabau lamentou o episódio e declarou que aguardará o andamento das investigações. Para ela, é fundamental que os responsáveis sejam identificados e respondam por seus atos perante a Justiça.

PRÓXIMOS PASSOS

A Polícia Civil deverá analisar o material compartilhado e ouvir pessoas envolvidas durante o processo investigativo, em busca de responsabilização e medidas que coíbam novas ocorrências.

Por Jornal Cidade Aberta

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