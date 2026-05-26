IRAPURU: Inaugurada a Farmácia Municipal em prédio exclusivo

A população de Irapuru passou a contar oficialmente, a partir desta segunda-feira (25), com um novo espaço voltado ao fortalecimento dos serviços de saúde pública. Foi realizada, durante a manhã, a solenidade de inauguração da nova Farmácia Municipal agora em prédio exclusivo, implantada em local estratégico e estruturada para oferecer mais qualidade, organização e comodidade no atendimento à população.

A cerimônia reuniu autoridades do Poder Executivo e Legislativo municipal, profissionais da área da saúde, diretores municipais, servidores públicos e demais convidados, marcando um momento considerado importante para o município no fortalecimento da assistência farmacêutica e no acesso da população aos serviços essenciais de saúde.

Instalada na Praça Municipal, a Farmácia Municipal foi planejada em um ambiente preparado para proporcionar melhores condições de atendimento aos moradores, com foco na eficiência, acessibilidade e acolhimento.

O novo espaço foi planejado para proporcionar maior eficiência na dispensação de medicamentos, organização dos serviços e acolhimento aos pacientes, contribuindo para um atendimento mais ágil e humanizado.

De acordo com informações da reportagem do jornal e site Folha Regional, o prédio passou por obras de adaptação para receber a unidade, resultando em uma estrutura moderna, organizada e preparada para atender toda a demanda da população irapuruense. A expectativa é que o novo espaço contribua para otimizar a distribuição de medicamentos, oferecer maior praticidade aos usuários e fortalecer a rede municipal de saúde.

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