Motorista fica ferido em capotamento de Kombi

Um motorista de 54 anos ficou ferido após perder o controle da direção de uma Kombi e capotar diversas vezes na tarde desta quarta-feira (27), na rodovia que liga Teodoro Sampaio ao estado do Paraná.

De acordo com as informações, a Kombi havia saído de uma propriedade rural carregada com alface e seguiria para Teodoro Sampaio, quando o acidente aconteceu.

Ainda conforme as informações, o veículo saiu da pista e capotou várias vezes. Com a força do impacto, a Kombi ficou completamente destruída e a carga ficou espalhada às margens da rodovia.



A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Teodoro Sampaio, onde permanece sob atendimento médico.

Segundo informações preliminares, o motorista pode ter sofrido fratura no fêmur, além de diversas escoriações pelo corpo. Existe ainda a possibilidade de transferência para uma unidade hospitalar em Presidente Prudente.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual. As causas do acidente serão investigadas.