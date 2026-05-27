REGIÃO: Pedágio fica mais caro a partir da próxima semana

Motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela Eixo SP vão pagar tarifas mais altas nas praças de pedágio a partir da meia-noite do dia 4 de junho de 2026. O reajuste autorizado pela Artesp será de 4,39%.

A atualização foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de maio e corresponde ao sétimo ano do contrato de concessão. Segundo a agência reguladora, o reajuste considera a correção inflacionária medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), levando em conta o período entre maio de 2025 e abril de 2026.

A concessionária administra diversos trechos rodoviários no interior paulista, incluindo importantes ligações utilizadas diariamente por moradores, trabalhadores e transportadores. Na região, o aumento atinge usuários das rodovias SP-294 e SP-425, onde existem seis praças de pedágio.



Confira os novos valores para veículos de passeio:

SP-294 – trecho regional

• Parapuã/Iacri: cobrança manual passa de R$ 10,90 para R$ 11,40. No sistema automático (tag), sobe de R$ 10,35 para R$ 10,83.

• Inúbia Paulista: tarifa manual passa de R$ 7,60 para R$ 8,00. Na cobrança automática, vai de R$ 7,22 para R$ 7,60.

• Pacaembu: cobrança manual sobe de R$ 8,50 para R$ 8,90. Com tag automática, o valor passa de R$ 8,07 para R$ 8,45.

• Santa Mercedes: tarifa manual aumenta de R$ 6,50 para R$ 6,80. No sistema automático, passa de R$ 6,17 para R$ 6,46.



SP-425 – trecho regional

• Martinópolis: cobrança manual sobe de R$ 5,70 para R$ 5,90. Com tag automática, passa de R$ 5,41 para R$ 5,60.

• Indiana: tarifa manual aumenta de R$ 6,90 para R$ 7,20. Na cobrança automática, sobe de R$ 6,55 para R$ 6,84.