Castelo de José Rico com mais de 100 quartos pode virar museu de música sertaneja em SP; entenda

O castelo do cantor sertanejo José Rico, que fazia dupla com Milionário e morreu em 2015, pode ser transformado em um museu dedicado à música sertaneja em Limeira (SP). A mansão de mais de 100 quartos foi declarado de utilidade pública por meio de um decreto municipal assinado nesta terça-feira (26) – medida que representa o primeiro passo do projeto.