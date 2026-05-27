Castelo de José Rico com mais de 100 quartos pode virar museu de música sertaneja em SP; entenda

O castelo do cantor sertanejo José Rico, que fazia dupla com Milionário e morreu em 2015, pode ser transformado em um museu dedicado à música sertaneja em Limeira (SP). A mansão de mais de 100 quartos foi declarado de utilidade pública por meio de um decreto municipal assinado nesta terça-feira (26) – medida que representa o primeiro passo do projeto.
O imóvel fica em uma estrada municipal perto da Rodovia Anhanguera (SP-330) e ocupa área total de 48 mil metros quadrados avaliada em cerca de R$ 15 milhões. A propriedade pertence ao espólio de José Rico Alves dos Santos – o cantor morreu aos 68 anos sem ver o castelo concluído mesmo após 24 anos de obras.