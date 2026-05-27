Operação que investiga furtos em Dracena, Junqueirópolis e Pacaembu cumpre mandados de busca contra casal em Marília

Uma operação que investiga furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais de Dracena, Junqueirópolis e Pacaembu, apreendeu um veículo, celulares, um simulacro de arma de fogo e um revólver de pressão nesta quarta-feira (27) em Marília.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações tiveram início após o registro de ocorrência relacionado a subtração de um aparelho celular em fevereiro de 2026, em um estabelecimento comercial do ramo de alimentação pet, na cidade de Dracena.

Ainda segundo a corporação, no decorrer da apuração, surgiram indícios da participação de um homem, de 27 anos, e de uma mulher, de 29 anos, em outros furtos praticados no mesmo período, incluindo furtos de dinheiro, objetos e produtos em padarias na cidade de Junqueirópolis, além de subtrações em um minimercado localizado em Pacaembu.

Durante as diligências, os policiais também identificaram indícios de que o casal possa estar envolvido em crimes patrimoniais praticados com características semelhantes em cerca de outras 15 cidades das regiões de Marília, Assis (SP), Ourinhos (SP) e Bauru (SP), além de municípios da Nova Alta Paulista.



Nesta quarta-feira, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços relacionados à dupla.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos um veículo utilizado pelos investigados, um aparelho celular e ainda um simulacro de arma de fogo, um revólver de pressão que havia sido levado durante o furto ao estabelecimento comercial na cidade de Pacaembu.

Os objetos apreendidos serão submetidos à perícia.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito está recolhido ao sistema prisional desde 16 de março de 2026, após ser preso em flagrante, em razão da prática de crimes com características semelhantes ao mesmo modo de atuação investigado nesta operação.

Já a mulher foi conduzida à sede da Polícia Civil em Marília, onde foi ouvida e liberada.

Atuaram na operação equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Dracena, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Dracena e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Marília.