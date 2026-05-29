MARIÁPOLIS: Prefeitura realiza hoje show ao vivo com trenzinho da alegria na Praça Municipal

Mariápolis recebe neste sábado, dia 30, mais uma programação especial voltada ao lazer e entretenimento da população. O evento acontece na Praça Frei Dionizio Antônio Marinelli, a partir das 22h, reunindo música ao vivo e atrações para toda a família.

Entre os destaques da noite estão as apresentações de Bruna Maya e Adriana, que prometem animar o público com um repertório especial. Além disso, o tradicional Trenzinho da Alegria será uma das atrações do evento, oferecendo diversão para crianças e famílias presentes.

A realização é da Prefeitura Municipal de Mariápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Associação Paulista de Apoio à Arte (APAA).

A iniciativa busca incentivar a cultura, promover momentos de confraternização e proporcionar opções gratuitas de entretenimento para os moradores de Mariápolis.

