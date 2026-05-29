FLÓRIDA: Além do pão, salgados conquistam os clientes da PÃO DE MEL

A Panificadora Pão de Mel, em Flórida Paulista, já é conhecida pelos pães sempre fresquinhos; mas outro destaque que conquista cada vez mais clientes são os salgados preparados diariamente pela equipe da casa.

Com opções variadas, os salgados se tornaram tradição principalmente aos sábados, quando muitas famílias aproveitam para passar pela panificadora, tomar um café e escolher os produtos favoritos para consumir no local ou levar para casa.

Entre os diferenciais da Pão de Mel está o cuidado no preparo de cada item, sempre produzido com ingredientes selecionados e aquele toque caseiro que já virou marca registrada da panificadora.

Além do atendimento diário, a empresa também trabalha com encomendas para festas, aniversários, confraternizações e eventos em geral, oferecendo praticidade e qualidade para diferentes ocasiões.

Sob direção de Edilaine Prando, a Panificadora Pão de Mel mantém um atendimento especial e equipe preparada para receber os clientes com atenção e simpatia, reforçando a tradição e a confiança conquistadas ao longo dos anos em Flórida Paulista.

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