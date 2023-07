Presidente Prudente receberá ‘Jogo das Estrelas’ no dia 9 de julho

Entrada é 1kg de alimento para o ‘Jogo das Estrelas’ neste domingo, dia 9 de julho no Estádio Caetano Peretti.

Presidente Prudente receberá neste domingo (9) às 9h, no Estádio Caetano Peretti, o ‘Jogo das Estrelas’, que receberá jogadores consagrados. A partida é de cunho filantrópico, e a entrada é 1kg de alimento não perecível, que serão repassados às entidades, Associação dos Cegos e Fundo Social de Prudente.

Confira os Jogadores confirmados: Viola – Atacante; Sérgio – Goleiro Palmeiras; Leandro Guerreiro – Atacante São Paulo; Capitão – Volante Portuguesa; Batata – Zagueiro Corinthians; Júnior – Lateral São Paulo e Seleção Brasileira; Alex Silva – Zagueiro São Paulo; Chicão – Zagueiro Corinthias e Zé Carlos – Campeão Mundial de 1994.

O ‘Jogo das Estrelas’ conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e da Secretaria Municipal de Esporte (Semepp)

Confira os pontos de troca de ingressos, levando 1kg de alimento: Mercado Verena (Vila Marcondes); Mercado Avanço Unidade I e II (João Domingos Netto e Montalvão); Jorrovi Calçados (Centro); Mini Box China ( Brasil Novo); Placa Sol (Cidade Universitária); Alexandrina Gás (Parque Alexandrina); Supermercado Ulian (Vila Ramos de Freitas)

Em Pirapozinho, no GM veículos; em Tarabai na Conveniência do João. Em Anhumas e em Regente Feijó na Zak Materiais para Construção. Em Martinópolis: no Grupo PAF, Nova Opção, Fisiomart e Up Store.