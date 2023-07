Festa das Nações em Prudente deve receber mais de 25 mil pessoas em 3 dias

Um dos eventos gastronômicos que mais movimenta Presidente Prudente recebendo milhares de pessoas vindas de toda a região e até de Estados vizinhos será realizado de hoje a domingo, no IBC Centro de Eventos: a 24ª Festa das Nações, que faz parte do calendário turístico do município e, segundo o presidente da comissão organizadora, Celso Luis Caldeira, a expectativa é de que esta edição receba um público superior a 25 mil pessoas nos três dias. E aproximadamente 800 voluntários trabalhando para a realização do evento. Papais, no local terá piscina de bolinha, tobogã e cama elástica para os pequenos se divertirem ainda mais.

“O evento nasceu como uma grande celebração e congraçamento de paroquianos da Maristela, em especial para celebrar o dia de nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, que acontece dia 16 de julho. Essa festa para o município gera divisas, pois alavanca o comércio local, além da área de turismo, pois muitas pessoas vêm de outras regiões para prestigiar”, expõe Celso, salientando a importância da festa.

Segundo ele, os preparativos já estão acontecendo. A parte estrutural, montagem das barracas, elétrica, hidráulica e gás estarão prontas neste fim de semana. Já no sábado, cada barraca poderá levar todo seu material e na segunda-feira começam a colocar as alegorias de seus países. E as mesas e cadeiras estarão sendo montadas a partir da terça-feira.

Delícias de dar água na boca

“Teremos dezenas de barracas neste ano: alemã, americana, árabe, brasileira, café e pão de queijo, doces, espanhola/argentina, grega, havaiana/sucos, italiana, japonesa, inglesa, portuguesa, artesanatos e artigos religiosos, quatro bares de bebidas com chopp pilsen, chopp de vinho, refrigerante, água e cerveja sem álcool e uma ação da Cervejaria 018 com uma cerveja lager puro malte de 600 ml com edição limitada e especial com rótulo da Festa das Nações”, informa Celso.

Ele lembra que toda a arrecadação é destinada às obras assistenciais da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, bem como às reformas/ampliações da matriz e das quatro capelas que são a elas ligadas: Capela São Brás do Parque Alexandrina, Capela São Luiz Gonzaga do Parque Primavera, Capela São Padre Pio do Parque Furquim e Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós do Bairro União, zona rural de Prudente.

ALGUMAS DELÍCIAS NAS BARRACAS

CAFÉ – café, capuccino, coffee shake e pão e queijo na café

DOCES – doces diversos

ALEMÃ – joelho de porco com salada de batata

AMERICANA – batata frita, milk shake e lanches

ARGENTINA – choripan (pão com linguiça)

ÁRABE – esfiha, quibe, coalhada e pão sírio

BRASILEIRA – frango a passarinho, costelinha de porco e espetinho

ESPANHOLA – camarão a espanhola, casquinha de siri e paella

GREGA – churrasco grego

ITALIANA – rondelli, lasanha, nhocão e filé de frango a parmegiana na

JAPONESA – yakisoba e sushi na

INGLESA – batata recheada e strogonoff

PORTUGUESA – caldo verde, bolinho e pastel de bacalhau e bolinho de Belém

HAVAIANA – sucos de laranja, limão, morango