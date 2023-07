PARAPUÃ: Polícia Civil investiga furto na igreja

Na madrugada de quinta-feira (6), a Paróquia Imaculada Conceição de Parapuã foi alvo de furto.

Criminosos entraram no templo pela porta lateral após arromba-la.

Uma TV e objetos utilizados nas celebrações foram furtados. O sacrário foi retirado do local de costume e jogado no chão juntamente com hóstias.

Ferramentas utilizadas no arrombamento foram deixadas no local e recolhidas pela perícia.



A presença de sangue, dá a entender que um dos envolvidos tenha se ferido durante a ação criminosa no interior da igreja.

A Polícia Civil atua na investigação do caso, visando identificar e qualificar os autores do furto.

A situação deixou a comunidade católica bastante abalada.