LUCÉLIA: Festival da Amizade “Festa das Nações” foi tema da reunião

Uma reunião realizada na noite de terça-feira, dia 4, no Hotel Monte Rei em Lucélia, com presença dos membros do Conselho Municipal de Turismo – Contur, representantes da Prefeitura Municipal e membros da sociedade civil, tendo como objetivo, discutir, debater e deliberar sobre a possível realização da 2.ª Festa das Nações, também chamada de Festival da Amizade.

O primeiro evento teste foi realizado em novembro de 2022, após a conclusão do curso de Turismo Rural, promovido pelo Senar e Sindicato Rural de Lucélia, sendo considerado um sucesso.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o Diretor de Cultura Fernando Moraes, informou que a reunião mostrou que o evento tem grande aceitação, porém ainda não nada definido sobre a sua realização para este ano.

“Por tratar-se de um evento grande, precisamos definir todos os detalhes possíveis para podermos confirmar a sua realização”, informou Fernando Moraes, destacando que por enquanto “ainda não tem nada definido sobre a realização do evento para este ano”.

Uma nova reunião está agendada para o próximo dia 27 de junho, visando dar continuidade as conversas sobre o Festival da Amizade = “Festa das Nações”.