VÍDEO: Motorista foge após bater em dois carros no centro de Flórida Paulista

Um veículo desgovernado só parou após atingir outros dois carros na manhã desta quinta-feira (14), no centro de Flórida Paulista.

As imagens mostram o momento em que o Ford KA que trafegava no sentido pontilhão / Centro, aparenta tentar efetuar uma manobra de retorno na esquina da Avenida São Paulo com a Rua Leonor Spanguero, mas que acaba colidindo em um GM Corsa que estava estacionado a sua direita, cruza a contramão de direção e atinge em cheio um VW Saveiro parado do outro lado da via.

Com o impacto, o GM Saveiro é arremessado na calçada e por pouco não avança contra o ponto de ônibus, onde estavam sentados um homem e uma mulher que ao perceberem o acidente, se levantam e se retiram do local.

O VW Saveiro ficou sobre a calçada, bastante danificado.

Por motivos ainda desconhecidos, o condutor do veículo Ford KA fugiu do local do acidente, mas foi identificado pela polícia e deverá ser intimado para prestar depoimento.

A Polícia Militar foi acionada e elaborou o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, procedendo nos demais trâmites de praxe.

Imagens do sistema de segurança de uma empresa que foram encaminhadas por internautas ao jornalismo Folha Regional viralizaram nas redes sociais.

ASSISTA O VÍDEO