Raio atinge residência e provoca incêndio em Lucélia

Uma residência foi atingida por chamas após a queda de um raio na tarde desta sexta-feira (16), em Lucélia.

As primeiras informações são de que a descarga elétrica atmosférica ocorreu em um imóvel em que mora um funcionário público municipal que possui mobilidade reduzida.

A residência fica em frente ao grupamento da Polícia Militar e policiais que estavam pelo local prestaram socorro ao morador que foi retirado do local devido os riscos ocasionados pelas chamas.

Móveis e eletrodomésticos, bem como a estrutura da casa sofreram danos.



Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina foram para o local e a Defesa Civil também atua nesta ocorrência que segue em andamento.

Nossa reportagem falou com o coordenador municipal de Defesa Civil do município, Fonteine Tazinazzo, que afirmou que o luceliense está recebendo o apoio necessário.

Fonteine destacou também que o imóvel passará por uma avaliação.

O QUE FAZER CASO ALGUÉM SEJA ATINGIDO POR UM RAIO

Com as condições climáticas da estação atual, são comuns as descargas elétricas ocasionadas por raios.

A dica importante do Corpo de Bombeiros é que, durante a formação do tempo, ao sentir arrepios na pele e sensação de coceira, a pessoa busque abrigo em local coberto de edificações e jamais embaixo de árvores, já que isso é sinal de que uma descarga poderá ocorrer a qualquer momento.



Afaste-se de objetos metálicos, especialmente armações de tendas e barracas ou cercas de arame

Caso esteja em local descampado, abaixe-se o máximo que puder, tente apoiar somente as pontas dos pés no chão; junte os calcanhares, abaixe a cabeça e tape os ouvidos com as mãos.

Nas situações em que a pessoa acaba sendo atingida por um raio, há a possibilidade de que sofra queimaduras, parada cardiorrespiratória, além de outros ferimentos.

O ideal é ligar diretamente ao 193 do Corpo de Bombeiros e proceder como determinar o atendente.