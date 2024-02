Bebê de três meses engasgado é salvo pela Polícia Militar

Neste domingo (18), Policiais Militares de Osvaldo Cruz salvaram a vida de uma criança com três meses de vida, que estava engasgada e já apresentando pele arroxeada.



Durante patrulhamento, eles se depararam com um veículo em que o condutor pedia socorro, e de imediato, realizaram a Manobra de “Heimlich”, dando sequência ao procedimento no interior da viatura enquanto se deslocavam ao pronto-socorro da Santa Casa.

Durante o trajeto, os policiais obtiveram sucesso na realização da manobra, tendo a bebê recobrado sinais, apresentando choro e vômito.

Já pela Santa Casa, o médico de plantão, após atendimento, informou que a criança já estava sem risco e que nenhum líquido obstruía seu sistema respiratório, sendo liberada aos cuidados da família.