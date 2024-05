Armado, ladrão invade supermercado e leva malotes com dinheiro e cheques em Lucélia

Por solicitação via COPOM uma unidade de serviço da Polícia Militar compareceu na noite de quinta-feira (13), no local solicitado, onde foram informados do fato ocorrido, um roubo a mão armada, conforme a versão da vítima, de um supermercado da cidade. De acordo com as imagens de segurança, o autor portava aparentemente uma arma de fogo do tipo “pistola”.

Após verificação de imagens de segurança, foram realizadas diligências na tentativa de apurar a autoria do crime, porém, sem êxito. Foi elaborado boletim de ocorrência, apresentado no plantão de Polícia Civil e anexado os dados referentes aos cheques de clientes do referido estabelecimento comercial, subtraídos pelo autor do roubo.



Ainda segundo a vítima que foi rendida pelo criminoso, por volta das 19h30 se encontrava pelo escritório do estabelecimento, onde aguardava o encerramento das atividades para fechamento, momento em que foi surpreendida por um indivíduo, aparentemente de estatura média, cor branca, trajava calça jeans clara, tênis preto com detalhes prata, camiseta de manga comprida de cor preta, boné azul claro, que portava arma de fogo e anunciou o assalto.



Após anunciar o assalto, o criminoso indicou uma gaveta existente no local, porém mesma estava vazia, pois o dinheiro do recebimento do dia já havia sido retirado, e, com a arma de fogo em punho, ordenou que a vítima se dirigisse até a sala do cofre, onde após abri-lo subtraiu o total de 09 (nove) malotes de lona de cores preta e prata, com identificação cx (1 a 9), contendo em seus interior várias cédulas em dinheiro (aproximadamente R$ 20.000.00), moedas (não sabe informar o valor) e várias folhas de cheques de clientes, conforme relação apresentada no plantão da Polícia Civil que possui imagens de segurança do local que serão fornecidas posteriormente.

A vítima rendida pelo criminoso disse que desconhece a autoria do roubo que não sofreu nenhum de dano, nenhuma agressão e não se encontra com nenhum tipo de lesão. O indivíduo fugiu após subtrair os valores e tomou rumo ignorado. A Polícia Civil está investigando o fato e busca a identificação do autor.