Tombamento destrói carga de móveis

Uma carreta que transportava móveis tombou na Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), no município de Bastos (SP), no início da tarde desta segunda-feira, dia 13. O tombamento acontece na altura do quilômetro 89 mais 300 metros da rodovia, por volta das 12 horas.

Felizmente, o motorista, que viajava sozinho, não sofreu ferimentos.

Segundo apurado, o caminhoneiro informou que havia carregado os móveis em Arapongas, no estado do Paraná, e viajava com destino a Salvador, na Bahia, quando ocorreu a quebra do chassi da carreta, que acabou tombando na rodovia.

A Polícia Rodoviária de Tupã, com o cabo Portela e cabo Miranda, e a equipe do DER atenderam o acidente.